 

Роскомнадзор назвал цензурой действия YouTube в отношении фильма “Беслан”

08.09.2020, 11:23, Разное

Ограничение распространения фильма “Беслан” в Роскомнадзоре назвали недопустимым. Как говорится в письме, которое ведомство направило руководству корпорации, документальная лента была отмечена видеохостингом как недопустимый материал.

“При этом он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала “Россия 1″ и не содержит какой-либо запрещенной информации”, – приводит РИА Новости выдержки из письма.

Произошедшее в Роскомнадзоре расценили как акт цензуры. В ведомстве потребовали от сервисов Google строгого соблюдения российского законодательства в части распространения информации и напомнили об одном из положений Конституции, которое запрещает цензуру.

Напомним, что в среду, 3 сентября, на телеканале “Россия 1” был показан документальный фильм-расследование “Беслан” журналиста Александра Рогаткина.

Документальная лента рассказывает о событиях 1 сентября 2004 года. Тогда террористы захватили более тысячи заложников. Жертвами стали 334 человека, из них 186 – дети.



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