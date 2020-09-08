 

Специалист рассказала о загадочных звонках россиянам с молчанием в трубку

08.09.2020, 11:23, Разное

Специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что представляют из себя загадочные звонки россиянам, при которых звонящие молчат в трубку. По мнению эксперта, таким образом абонента проверяют на контактность.

Это могут делать представители банков, операторов связи и других компаний. Обычно такие звонки совершает специальная программа, которая реагирует на голос абонента и включает запись с рекламой. Но этим приемом также могут воспользоваться мошенники: узнав, что номер активен, в следующий раз они могут позвонить с целью провернуть аферу, сообщает РИА “ФАН”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Мнение: Заморозка

20.07 / Врач Анфиса Лепехова рассказала о связи между ранним облысением и гормональными нарушениями

05.08 / Армия: За что повысили оклады российским военным?

01.07 / Схематоз

11.08 / Мнение: Минск перед 2-й волной протестов

10.08 / Смерти не существует? Почему некоторые ученые так считают

15.07 / Россиянам предлагают платить за найденную в магазине просрочку

04.07 / Диетологи назвали топ-7 продуктов для похудения

26.06 / Чинтамани – Мифический камень, исполняющий желания

02.07 / Скандалы: Загадки водного царства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска