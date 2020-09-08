Более тысячи рыбинских семей получили президентскую выплату на первенца

08.09.2020, 11:03, Новости

Теги: Бюджет

С начала года 1040 семей Рыбинска получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер выплаты в Ярославской области составляет 10 571 рубль.

Кроме того, 824 семьи Рыбинска получили ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей на общую сумму 63,60 млн. рублей. Размер выплаты установлен в размере величины прожиточного минимума для детей. Величина прожиточного минимума на детей устанавливается ежегодно Законом Ярославской области и на 2020 год составляет 10682 рубля.

Данные выплаты назначается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим с 01.01.2020 года 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году в Ярославской области размер среднедушевого дохода не должен превышать 23262 руб.).

Более подробную консультацию о порядке предоставления указанных выплат можно получить в Центре социальных выплат по телефонам: 222-192, 222-209, 283-065, 222-920.

Заявление с комплектом документов для назначения ежемесячной выплаты можно подать:

– в Центре социальных выплат города Рыбинска;

– в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы»;

– через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба администрации города Рыбинска