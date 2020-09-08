 

Военные России, Белоруссии и Сербии проведут антитеррористические учения

08.09.2020, 11:08, Новости дня

Подразделения вооруженных сил Белоруссии, РФ и Сербии в ходе учений «Славянское братство-2020» отработают действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом, сообщили в минобороны Белоруссии.

«На полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское братство – 2020» под руководством командующего силами специальных операций вооруженных сил Беларуси. В учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, РФ и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу», – передает РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.

Минобороны Белоруссии напомнило, что учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии, в 2020 году они пройдут в Белоруссии.

«Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в понедельник министерство обороны Белоруссии сообщило, что в вооруженных силах республики проходит очередной этап проверки боеготовности, в высшую степень готовности приводятся две артиллерийские базы вооружения и база резерва танков.



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