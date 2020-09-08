Ефремова признали виновным в ДТП

08.09.2020, 11:08, Новости дня

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве.

«Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», – огласила приговор судья Елена Абрамова, передает РИА «Новости».

Наказание судья огласит в конце приговора. Действия актера квалифицированы по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Минимальное наказание по этой статье составляет 5, максимальное – 12 лет лишения свободы. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима, а также запрет на три года после освобождения садиться за руль.

Адвокат Эльман Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства для приговора – детей на иждивении Ефремова, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП. Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.