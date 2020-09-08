 

Китайский кроссовер GAC GS5 доступен в продаже в России

08.09.2020, 9:55, Новости дня

Китайская компания GAC официально представила обновленный кроссовер GAC GS5 несколько недель назад.

В топовой модификации стоимость автомобиля достигает 1,8 миллиона рублей. Вместе с тем в стандартном исполнении кроссовер GAC GS5 оснащается увеличенными колесными дисками, светодиодной оптикой, люком. Разработчики применили расширенные системы безопасности, включая ESP, HBA, HDC, HHC. За комплектацию с автоматической трансмиссией стоимость автомобиля увеличится на 120 тысяч рублей.

Китайский кроссовер получил систему бесключевого доступа, парктроники, складывающиеся боковые зеркала, а также увеличенный экран приборной панели. В салоне применили панель для беспроводной зарядки гаджетов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / СК Белоруссии рассказал о координаторах беспорядков

14.07 / “Трудно удерживать высококлассных спецов”. НБУ призвал отменить карантинное ограничение зарплат чиновников

05.09 / Украина созывает 6 сентября внеочередное заседание ТКГ в связи с намерением “ДНР” обстрелять позиции ВСУ

13.07 / Эксперты рассказали о пользе шалфея

27.06 / На разработку и производство вакцины от коронавируса нужно около $31 млрд – ВОЗ

21.08 / Российский астроном открыл новую комету и астероид

27.08 / Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

11.08 / В штабе Бабарико опровергли отъезд соратницы Тихановской из Белоруссии

31.07 / Власти Италии отправят на Сицилию военных, чтобы не допустить побега мигрантов с карантина

21.08 / Названа вероятная причина утечки воздуха на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска