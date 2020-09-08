Китайский кроссовер GAC GS5 доступен в продаже в России

08.09.2020, 9:55, Новости дня

Китайская компания GAC официально представила обновленный кроссовер GAC GS5 несколько недель назад.

В топовой модификации стоимость автомобиля достигает 1,8 миллиона рублей. Вместе с тем в стандартном исполнении кроссовер GAC GS5 оснащается увеличенными колесными дисками, светодиодной оптикой, люком. Разработчики применили расширенные системы безопасности, включая ESP, HBA, HDC, HHC. За комплектацию с автоматической трансмиссией стоимость автомобиля увеличится на 120 тысяч рублей.

Китайский кроссовер получил систему бесключевого доступа, парктроники, складывающиеся боковые зеркала, а также увеличенный экран приборной панели. В салоне применили панель для беспроводной зарядки гаджетов.