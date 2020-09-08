Ученые рассказали о влиянии времен года на выживаемость коронавируса

08.09.2020, 10:53, Разное

Американские исследователи определили степень влияния времен года на выживаемость коронавируса и его способность к распространению. Исследованием занимались сотрудники Университета штата Канзас.

Результаты научной работы показали, что в основном продолжительность жизни коронавируса зависит от температуры, уровня влажности и вида поверхности, на которой находятся микроорганизмы. Так, исследователи помещали на разные поверхности вирусы, затем их запирали в герметичные блоки, в которых воссоздавались различные климатические условия.

Через разные промежутки времени образцы извлекали из контейнера, чтобы заразить ими клетки. Оказалось, что вирусы, находившиеся в климатических условиях, соответствовавших лету, жили в среднем от 2 до 5 часов. Весной и осенью продолжительность увеличивалась уже до 30 часов, а в некоторых случаях — до 160 часов. Кроме того, на картоне и пластике вирусы могли существовать при любых условиях намного дольше, чем на ткани или бетоне.