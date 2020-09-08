Солист группы Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

08.09.2020, 10:53, Разное

Солист популярной группы Little Big Антон Лиссов рассказал, что в скором времени станет отцом в первый раз. Он обнародовал фотографию со своей супругой, у которой уже заметно округлился живот.

Антон Лиссов состоит в браке с фотографом Анжеликой Ивановой. Музыкант не только сообщил, что в скором времени станет отцом, но и рассекретил пол будущего малыша: возлюбленная подарит ему сына. Звездное семейство сразу же начали поздравлять с этим радостным событием. Пользователи отметили, что чета карантин использовала по максимуму. Лиссов попросил фолловеров помочь ему выбрать имя для наследника.

К слову, недавно солист коллектива Илья Прусикин заявил, что разводится с женой. В браке с Ириной Смелой растет сын Добрыня. Сам же Лиссов уже также был женат на Виктории Головачевой. Пара прожила вместе шесть лет, наследники в браке не появились.

О новых отношениях артист распространяться не хотел. Многие узнали, что у Лиссова есть вторая половина только в день его свадьбы с фотографом Анжеликой.