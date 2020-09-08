Reuters: ЕС может ввести санкции против 31 белорусского чиновника

08.09.2020, 10:51, Новости дня

Европейский Союз намерен в середине сентября ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного чиновника Беларуси, включая министра внутренних дел, сообщили три дипломата ЕС.

Санкции вводятся в ответ на президентские выборы 9 августа, которые, по мнению Запада, были сфальсифицированы.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли, что этого недостаточно. Теперь мы достигли консенсуса еще по 17, – заявил один дипломат ЕС. – Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии».

Министры иностранных дел ЕС в целом одобрили введение санкций (запрет на въезд в ЕС и замораживание активов) на совещании в Берлине в конце августа, но не решили, кто должен войти в санкционный список.

«Есть политическая воля и решимость определиться с санкциями как можно скорее, – сообщил представитель исполнительного органа ЕС на пресс-конференции. – Вопрос не в том, будут ли они введены, а лишь в сроках их введения».

Поддержать введение «черного списка» белорусских чиновников, в частности, должны Греция и Кипр, которые выступают за отдельные санкции против Турции из-за споров в восточной части Средиземного моря.

Санкционный список все еще может измениться путем включения или исключения некоторых имен, но, по словам дипломатов, официальное соглашение, вероятно, будет достигнуто 21 сентября, когда министры иностранных дел ЕС соберутся на следующую запланированную встречу.

Ожидается, что в список ЕС войдут министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель, высокопоставленные члены избирательной комиссии, сотрудники органов безопасности и юстиции, а также министры.

В отличие от списков стран Балтии, президент Александр Лукашенко не будет подвергнут санкциям. Германия, которая председательствует в ЕС, хочет получить больше времени для диалога, и оставляет возможность введения санкций против президента позднее.