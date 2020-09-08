Принц Гарри и Меган Маркл выплатили долг за ремонт Фрогмор-хауса

08.09.2020, 10:50, Разное

В апреле принц Гарри и Меган Маркл перестали быть официальными представителями британской монархии. Прекратив исполнять королевские обязательства, супруги познали не только опьяняющий вкус свободы, но и необходимость платить по счетам. Так, их обязали вернуть Великобритании в казну Суверенного гранта сумму, которая была потрачена на ремонт их британской резиденции Фрогмор-хаус. Коттедж был перестроен с учетом всех пожеланий Гарри и Меган, и обошлась эта роскошь в нескромные 2,4 миллиона фунтов стерлингов. И вот, наконец, пара смогла рассчитаться с долгами. Об этом прессе сообщил представитель герцога и герцогини Сассекских:

Взнос в Суверенный грант от Сассексов полностью покрыл расходы на ремонт Фрогмор-хауса. Это был предложенный принцем Гарри взнос с той целью, чтобы коттедж, находящийся в собственности ее Величества, и дальше оставался резиденцией их семьи в Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, 8 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление, в котором рассказали о своем намерении отойти от дел в качестве старших членов британской королевской семьи и начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган отказались от финансовых и других привилегий, положенных им по статусу. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов – в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. Вскоре Меган и Гарри распустили весь свой лондонский персонал, а королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать приставку Royal для личного заработка.

Фрогмор-хаус