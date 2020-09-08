 

Соратника Навального раскритиковали за сравнение Рошаля с нацистским врачом

08.09.2020, 10:48, Новости дня

Блогер Владимир Милов сравнил президента союза «Национальной медицинской палаты», доктора Леонида Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле, который ставил опыты на людях в концлагерях.

Милов у себя в Twitter перепостил сообщение Рошаля в адрес Юлии Навальной, прокомментировав его двумя словами: «Доктор Менгеле». На это обратил внимание блогер Илиас Меркури. 

«Феноменальной низости оппозиционер-блогер Милов сравнил Рошаля с нацистским преступником, который ставил опыты на людях в концлагерях», – написал он в Telegram.

Напомним, ранее Рошаль обратился к жене блогера Алексея Навального Юлии и отметил, что не верит в то, что она написала некорректное письмо в ответ на его инициативу создать экспертную группу для изучения причин состояния Алексея Навального. 

Супруга Навального критически отнеслась к инициативе Рошаля, заявив, что президент Национальной медицинской палаты РФ не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.

В минувшую среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении блогера.



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