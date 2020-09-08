 

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

08.09.2020, 10:43, Разное

Журналисты выяснили, какие регионы России являются лидерами и аутсайдерами по уровню средней зарплаты. Для этого они использовали данные Росстата о номинальной зарплате по всем обследуемым видам экономической деятельности.

Оказалось, что больше всего получают жители Чукотки – в среднем – по 116,5 тысячи рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 113 тысяч рублей, а бронза досталась Москве с 96,8 тысячи рублей, сообщает телеканал “360”.

Самая тяжелая ситуация с зарплатами в Ивановской области, где средний заработок составляет 27,6 тысячи рублей. Помимо нее в числе отстающих оказались Алтайский край, Карачаево-Черкессия, Чечня и Дагестан, передает RT.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Эксперты назвали полезные для почек продукты

20.07 / Литвинова обнародовала фотографию возлюбленного дочери

19.07 / В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая потасовка

04.09 / Мнение: Памятка будущему военному корреспонденту

12.08 / “Это было интересно”: Юлия Высоцкая озадачила поклонников ультракороткой стрижкой

07.09 / Смартфоны Huawei получат сразу фирменную HarmonyOS 3.0

24.07 / Мнение: Празднование Волынской резни

19.08 / Мнение: “Моральные уроды”

04.09 / «Не травмируйте ребёнка!» – Личное мнение

15.07 / Мнение: Проведет ли Путин денежную реформу?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска