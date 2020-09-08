 

В Минтруде рассказали о графике новогодних каникул и праздников в 2021 году

08.09.2020, 10:43, Разное

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало проект графика предстоящих новогодних каникул и праздников в 2021 году. Согласно документу, количество праздничных дней, приуроченных к Новому году, может увеличиться.

В частности, представители ведомства предложили сделать выходным днем 31 декабря. А новогодние каникулы традиционно продлятся 10 дней – с 1 по 10 января. Кроме того, выходными днями планируют сделать 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая, 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 12, 13 и 14 июня, а также 4, 5, 6 и 7 ноября, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Я – москвичка! – Личное мнение

07.08 / Головная боль может являться признаком опасной болезни

01.09 / Мнение: Навального отправили зря – Бузова остается в России!

04.08 / Мнение: Хочу всё знать – новые слова

10.07 / «Оставьте нас в покое!»

24.07 / Муцениеце ждет Путина на свое шоу: Он же тоже развелся

07.08 / Сколько тратит сын Бари Алибасова в месяц

24.08 / Звезда сериала “Хор” Леа Мишель впервые стала матерью

07.07 / Песков высказался о задержании советника главы “Роскосмоса”

24.08 / Личное: Лукашэмбо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска