Мнение: Плохой Нью-Йорк

08.09.2020, 10:35, Разное

Читатель прислал письмо со своими впечатлениями о Нью-Йорке. Он получил от влюблённого в «страну свободы» друга рекламное видео прогулки по улицам американского мегаполиса, но остался весьма разочарован увиденным.

Вот то самое видео и впечатления моего читателя:

https://www.youtube.com/watch?v=eZe4Q_58UTU

1. На 00:13 видно, как на улице сложены мешки мусора. Просто тупо на тротуаре. Сначала я подумал, может кто переезжает, или это просто строительство идет, привезли материалы, или ещё что. Но если приблизить, можно увидеть, что это просто мусор.

2. Весь великий Манхэттен состоит из лабиринта, где крохотные улочки обнесены огромными стенами небоскребов, сверху кусочек неба.

3. Зелень попадается крайне редко. Из видео можно понять, что нью-йоркцы предпочитают крохотные квадратные клумбы из которых растёт дерево, скорее всего, посаженный недавно крупномер. Газоны и клумбы отсутствуют практически полностью. Да-да, злые комментаторы скажут про центральный парк. Но, обожемой, каких же бешеных цен стоят квартиры, находящиеся от центрального парка хотя бы на 100 метров. Квартиры с видом на парк доступны преимущественно крупным бизнесменам и селебрити.

4. Дороги очень неровные, видны заплатки, стыки, ливнёвки вписаны неаккуратно.

5. Пешеходная зона практически везде некрасивая – сделана из дешёвых бетонных плит, а радующая глаз москвичей тротуарная плитка отсутствует практически полностью.

6. Несмотря на дождь, народу на улицах очень много. Страшно подумать, сколько там людей в погожий осенний денек. Не удивлюсь, если узнаю, что явно надуманные байки про перенаселение придумали люди, которые живут в Нью-Йорке.

7. Вспоминаю фильмы про Нью-Йорк. Понимаю, что все они снимались на небольшом острове жизни близ центрального парка. Остальной город производит очень депрессивное впечатление.

8. Отсутствие дворов. Сначала я подумал, что автор гуляет преимущественно по тротуарам, и просто не заходит во дворы, потом я поискал дворы на Манхэттене на гугл-картах в режиме со спутника и не нашёл их. Затем я стал искать уже целенаправленно «дворы Нью-йорка» и Гугл поправил меня: может, я имел в виду не «дворы», а «дворцы»? Потому что дворов нету. Удивительное лицемерие одного популярного фотоблогера, который спрашивает, хотелось ли вам жить в Европе/США и показывает дорогостоящую малоэтажную застройку где-нибудь Хэмптонсе (аналог Нью-Йоркской Рублевки), не упоминая, что подавляющее большинство детей из среднего класса в этой же стране лишено простейших радостей детства: таких как горки, песочница, настольный теннис и качели.

Добавлю от себя лично, что я считаю Америку великой страной, а Нью-Йорк — весьма важным в культурном отношении городом планеты. Вместе с тем американские мегаполисы я изучал преимущественно по «Мафии» и ГТА, так что сейчас мне стоит, вероятно, постоять в сторонке и послушать, что скажут более опытные любители устриц.