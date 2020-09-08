“Если бы это все понимали…”. Молодая жена Павлика поделилась рассуждениями о счастье

08.09.2020, 10:35, Новости дня

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, как понимает категорию счастья.

“Моя жизнь – моя ответственность. И все, что происходит со мной в жизни, это закономерность. Считаю, что ничего не бывает просто так. Если я проживаю определенный период в жизни, значит он мне дан для чего-то. Сначала нам может казаться, что какие-то события в жизни лишние, но на самом деле нет ничего лишнего. Никто не может влиять на мою жизнь. Я своя опора и фундамент. Счастье – это я. Никакие факторы не могут влиять на мое счастье. Потому что я и есть для себя счастье. Я могу им только делиться, но не требовать. Счастье нужно производить, а не потреблять! Если бы это все понимали…” – написала она.

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Моя жизнь – моя ответственность И все, что происходит со мной в жизни – это закономерность. Считаю, что ничего не бывает просто так. Если я проживаю определённый период в жизни – значит он мне дан для чего-то. Сначала, нам может казаться, что какие-то события в жизни лишние, но на самом деле нет ничего лишнего. Никто не может влиять на мою жизнь. Я – своя опора и фундамент. Счастье – это я. Никакие факторы не могут влиять на мое счастье. Потому что я и есть для себя счастье. Я могу им только делиться, но не требовать. Счастье нужно производить, а не потреблять! Если бы это все понимали… *

Публикация от Катя Репяхова (@repyahovakate) 6 Сен 2020 в 9:45 PDT

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.