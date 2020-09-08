 

Мнение: «Дырка в полу»

08.09.2020, 10:24, Разное

Выпускница юрфака Казанского университета прославилась, записав видео о туалете в главном корпусе КФУ. Ролик набрал порядка 25 тыс. лайков.

Дословно: «Туалеты в лучшем университете Татарстана… Где образование стоит 200 тысяч рублей <…> Вот такие вот у нас дырочки, кстати, появилась туалетная бумага. <…> Записываю видео полностью – от туалета до входа, потому что тогда мне кто-то не поверил и сказали, что я сняла какие-то толчки на заправке», – рассказала девушка, записывая видео.

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю возмущения выпускницы. Университетский туалет, отснятый девушкой – вполне приличный, чистенький… По-моему, «дырка в полу» – куда лучше унитаза без стульчака, на который забираются с ногами. Или даже со стульчаком, но садится на который – как-то совсем брезгливо….

Источник: Ирек Муртазин



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