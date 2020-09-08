Специалисты Роскачества рассказали о важных правилах выбора винограда

08.09.2020, 10:23, Разное

Специалисты Роскачества рассказали, по каким критериям следует выбирать виноград. В частности, эксперты советуют обращать внимание на ветки грозди.

Важно, чтобы они были эластичными и зелеными, что свидетельствует о свежести ягод. Сами же ягоды должны быть упругими, а на их поверхности не должно быть пятен и неровностей. Также не следует покупать ягоды винограда, отделенными от ветки – так они быстрее портятся, сообщает телеканал “360”.