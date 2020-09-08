Названы способы понижения давления в домашних условиях

08.09.2020, 10:17, Разное

Медики рассказали, как можно снизить давление без обращения к врачу. Все способы применимы в домашних условиях.

В первую очередь необходимо научиться нормально дышать. Правильная техника способствует увеличению притока крови к конечностям, поэтому сосуды расширяется, а давление падает. Для этого нужно расслабиться и закрыть глаза, сделать глубокий вдох животом на счет 5, а потом постепенно выдохнуть.

Справиться с высоким давлением помогает ванночка для рук и ног. В емкость нужно налить воду температурой около 45 градусов. Процедура поможет расширить сосуды и обеспечить приток крови в них. Погружать конечности в воду рекомендуется примерно на десять минут.

Одним из способов является использование холодной воды. Стоит открыть кран и поддержать руки под напором непродолжительное время.

Если дома есть листья мяты, то их можно залить кипятком и оставить в чашке на десять минут. Получившуюся жидкость нужно пить небольшими глотками.

Прием валерьянки считается проверенным способом снижения давления. Трава, которая присутствует в составе лекарственного препарата, славится успокоительным эффектом. За счет него замедляется сердцебиение и снижается давление.

Если говорить о долгосрочной перспективе, то показатели нормализуются при контроле веса и похудении. Важно снизить калорийность среднесуточного рациона, не забыть о физической активности.