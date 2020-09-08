Медики рассказали о натуральном средстве, снижающем сахар в крови при диабете

08.09.2020, 10:17, Разное

Зарубежные медики в ходе исследований выявили, что альфа-липоевая кислота стала наилучшим натуральным средством, снижающим сахар в крови при диабете 2 типа. Это органическое соединение обладает мощным эффектом: концентрация глюкозы уменьшается более чем на 60%.

Как сообщают исследователи, альфа-липоевая кислота (витамин N), участвующая в углеводном обмене, является мощным природным антиоксидантом и содержится как в мясе (печень, сердце и почки), так и в растительной пище (бобовые, грибы, бананы, помидоры, капуста, брокколи и шпинат), а также в молочных продуктах, пивных дрожжах, буром нешлифованном рисе и грецких орехах. Этот витамин рекомендован для оздоровления сердца и сосудов, так как он способен уменьшить воспаления при сахарном диабете и повысить уровень «хорошего» холестерина.

Изучаемое органическое соединение, способствуя снижению сахара в крови, регулирует процесс обмена углеводов, стимулирует удаление жиров из мышечных клеток, что в тандеме со сбалансированным питанием и физическими нагрузками даже позволяет снизить вес. Как заключили эксперты, альфа-липоевая кислота положительно влияет на работу печени, выводит из организма шлаки и токсины.

Витамин N помогает не только при лечении сахарного диабета, но используется и при хроническом воспалении поджелудочной железы, сердечной недостаточности и комплексном лечении атеросклероза. Однако при добавлении продуктов с альфа-липоевой кислотой в свой рацион, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.