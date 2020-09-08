Мнение: О евро по 90 и долларе по 100

08.09.2020, 10:15, Разное

Ну что, великие геостратеги опять доигрались в суверенную внутреннюю и внешнюю политику? Д…, б…! ©

Рынок – не фраер, он всё видит.

В понедельник, 7 сентября, #евро впервые за четыре года пробивал отметку 90 рублей. На фоне снижения цен на #нефть и заявлений Германии о возможном отказе от проекта «Северный поток-2» обменный курс поднимался до 90,10 руб./евро, прежде чем откатиться к 89,50 руб./евро на 23:59 мск.

И, как говорят на рынке… это всего лишь репетиция. Рублю предстоит двигаться дальше, то есть ниже. В Совете Федерации призвали готовиться к евро по 100 рублей. А некоторые аналитики полагают, что сотка – это уже вполне реальная и довольно близкая цена для доллара, тогда как евровалюта будет цениться ещё дороже.

Бог им судья, таким прогнозистам. Но вот что очевидно, так это взаимосвязь ослабления российской валюты и темы западных санкций.

Без новостей последних двух-трёх недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар, — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. И его оценка – самая скромная на рынке. Другие эксперты – из Альфа-банка, «Ренессанс Капитала» и Bank of America – видят эту цену в размере 5-7 руб. за #доллар. Такова сейчас надбавка за особые риски рубля.

Укрепление доллара и евро к рублю неминуемо приведёт к подорожанию продуктов, поскольку на полках российских магазинов велик удельный вес импортной продукции. Возрастут в цене иностранные товары инвестиционного назначения, а также комплектующие и запчасти к «российской» промышленной продукции. Всё это может подхлестнуть инфляцию.

Встречных выгод не так много. Российский #экспорт высокотехнологичных товаров не превышает и 5% от всех внешнеторговых поставок из РФ за рубеж. Небольшой рост их конкурентоспособности не сильно повлияет на платёжный баланс в итоге. Немного выгадает российский #бюджет из-за доходов де-факто от валютной переоценки. Но и здесь есть ложка дёгтя: БМВ и Ауди для российских чиновников тоже подорожают, а госзакупки – это святое. Пенсионеры и бюджетники могут расслабиться, в общем.

Однако сейчас речь зашла о том, что #Германия в качестве санкций за «отравление Навального» должна отказаться от поддержки «Северного потока-2». Такую возможность допустила и канцлер ФРГ Ангела #Меркель. Она поддержала своего министра иностранных дел Хайко Мааса в предложении увязать вторую нитку газопровода с потенциальным ответом на отравление. При этом западные аналитики полагают, что Европа легко обойдётся без дополнительных поставок российского газа как минимум в ближайшие несколько лет, поэтому «Северный поток-2» сейчас не нужен.

Если такая увязка всё же случится, и «поток» окончательно замрёт, #рубль на это может отреагировать только одним способом, известным также, как стремительный домкрат. С другой стороны, трёхзначные котировки на табло обменников мы уже видели не так давно – и никто не умер. © А в 1990-е было ещё хуже ©. И вообще – лишь бы не было войны ©!

В качестве резюме – голосовалка традиционная. Решим вопрос демократично?

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