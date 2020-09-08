Дефицит витамина D у мужчин может приводить к преждевременной смерти

08.09.2020, 9:53, Разное

Ученые назвали один из ключевых факторов, который может приводить к смерти у мужчин.

Речь идет о недостатке витамина D в крови. Он, в свою очередь, провоцирует развитие серьезных патологий в будущем.

В научной работе приняли участие почти две тысячи мужчин возрастом 40-79 лет. Авторы сравнили показатели метаболитов витамина D и здоровье испытуемых. Во внимание принимались возможные вредные привычки участников, ИМТ и их возраст. Оказалось, что с риском наступления ранней смерти тесно связан имеющийся уровень метаболитов.

Полученные сведения подтверждают тот факт, что нехватка элемента негативно отражается на общем состоянии здоровья, также она может выступать предиктором развития более опасных патологий. В европейских странах дефицит соответствующего витамина наблюдается у очень многих пожилых людей. В результате у них развивается остеопороз, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые намерены и дальше изучать эту взаимосвязь.