Итальянские ученые доказали – сны являются продолжением реальной жизни

08.09.2020, 9:42, Разное

Итальянские ученые решили проверить гипотезу, согласно которой сны являются продолжением реальной жизни. Для проверки гипотезы непрерывности реальности был создан специальный алгоритм, при помощи которого исследователи проанализировали несколько десятков тысяч отчетов о сновидениях.

Алгоритм анализа сновидений был основан на исследованиях Холла и Ван де Касла, которые в 1966 году представили систему для интерпретации снов с точки зрения персонажей и их взаимодействий между собой, а также эмоций, которые являются итогом этих взаимодействий. Разработав алгоритм, ученые «скормили» ему 24 тысячи отчетов о снах, которые были получены из БД DreamBank.

Результаты работы алгоритма сравнили с результатами ручной интерпретации, выяснив, что система приходит к таким же выводам, что и терапевты, в трех из четырех случаев. Исследование позволило «вытащить» из сновидений так называемые статистические маркеры, указывающие на реальных людей и их отношения. То есть, сны действительно можно считать продолжением реальности.

– Наши алгоритмические методы позволят создать технологии, которые могут ликвидировать разрыв между реальностью и сновидениями, — говорит Алессандро Фогли, ведущий автор исследования.

Не совсем понятно, что имеет в виду ученый, но можно не сомневаться в том, что в будущем анализ сновидений будет производиться при помощи подобных алгоритмов.