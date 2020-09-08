Предложены даты новогодних и майских праздников в 2021 году

08.09.2020, 9:35, Новости дня

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря в следующем году будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения», – передает ТАСС сообщение министерства.

Согласно проекту постановления, в 2021 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря. По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем.