Ученые назвали причину высокой продолжительности жизни

08.09.2020, 9:35, Разное

Американским ученым удалось выяснить, по какой причине у некоторых животных наблюдается высокая продолжительность жизни. Результаты их исследования были опубликованы порталом MedicalXpress.

В основном старение организма зависит от интенсивности эпигенетических изменений в определенных участках ДНК, за формирование которых отвечают соединенные фосфатной связью (CpG-сайты) цитозин и гуанин. Сам процесс изменений активируется из-за метилирования, когда происходит присоединение метильных групп. При этом влияние оказывается на активность генов, но сама ДНК остается без изменений.

Второй фактор, влияющий на старение организма, связан с разрывом нитей ДНК. После повреждения активизируются модификаторы хроматина. Они покидают CpG-островки в целях устранения разрыва. И чем выше уровень CpG, тем больше шансов, что эти ферменты вернутся на CpG-островки. Кроме того, не происходит эпигенетических изменений, вследствие чего увеличивается продолжительность жизни.