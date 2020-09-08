Тайна заброшенного самолета на Бали

08.09.2020, 9:39, Разное

На острове Бали в Индонезии невесть откуда появился пассажирский аэробус Boeing 737. Стоит он на опушке леса в пяти минутах от пляжа Пандава и припаркован почти вплотную к довольно оживленной автостраде.

Первое и самое естественное предположение, которое сделали журналисты, авиалайнер доставлен сюда, чтобы привлечь внимание туристов. Однако территория, где находится загадочный самолет, охраняется, поэтому даже самые дотошные искатели приключений не могут выведать ничего существенного, отчего им остается только пожимать плечами да делиться в Интернете полученными фотоснимками.

А «Боинг» без бортовых номеров и эмблем тем временем зарастает буйной растительностью благодатного края Малых Зондских островов. По прикидкам посетителей туристической страницы Instagram @wejusttravel, аэробус стоит здесь уже месяца три, однако местные жители не могут с точностью сказать, когда он появился и вообще откуда он взялся – транспортировку его к нынешнему месту базирования, похоже, не наблюдал никто.

В свою очередь журнал MAXIM, опубликовав фоторепортаж с места «события», выдвинул свою версию происходящему: перед нами просто космический аппарат пришельцев, замаскированный под Boeing 737. Охраняется он, скорее всего, самими инопланетянами, отчего проникнуть близко к самолету никто не может – даже ночью, как и разузнать что–либо стоящее для прессы. Почему власти провинции Бали никак не реагируют на это – тоже понятно. Таких списанных пассажирских самолетов в мире десятки, многие из них приспособлены под экзотические рестораны, дома, мини-отели и так далее. Даже на острове Бали в Кедонганане рядом с сетевым магазином Dunkin ‘Donuts можно найти второй подобный заброшенный «Боинг», который, правда, также вызывает недоумение у местных жителей и туристов. Но там хоть все прозрачно…

Таинственный лайнер близ пляжа Пандава интересен главной своей изюминкой – он появился тут, словно по мановению волшебной палочки. И даже не столь важно, что никто из местных жителей не видел, как его сюда доставили, никто не помнит – когда?