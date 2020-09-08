Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет, общее количество инфицированных превысило 140 тыс.
08.09.2020, 9:20, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2411 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне было зарегистрировано 2174 новых случая заражения.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 140 479.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2934 (57 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели (+940 за сутки). Продолжают болеть 73 999 пациентов.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196) и Львовской (192) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Винницкая область – 4450;
Волынская область – 5943;
Днепропетровская область – 2843;
Донецкая область – 1675;
Житомирская область – 3812;
Закарпатская область – 8180;
Запорожская область – 1981;
Ивано-Франковская область – 10 508;
Киев – 15 511;
Киевская область – 6370;
Кировоградская область – 867;
Луганская область – 448;
Львовская область – 16 073;
Николаевская область – 1690;
Одесская область – 8721;
Полтавская область – 997;
Ровенская область – 9860;
Сумская область – 2070;
Тернопольская область – 7580;
Харьковская область – 11 202;
Херсонская область – 518;
Хмельницкая область – 3253;
Черкасская область – 2046;
Черновицкая область – 11 431;
Черниговская область – 2450.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 256 723 человека. Жертвами COVID-19 стали 891 308 человек, выздоровело 18 251 538 человек.
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