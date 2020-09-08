 

Певцова, перенесшего COVID-19, выписали из больницы

08.09.2020, 9:20, Новости дня

Российский актер Дмитрий Певцов, перенесший COVID-19, сообщил в Instagram, что его выписали из больницы.

“Я дома. Слава богу”, – сказал он и поблагодарил врачей Городской клинической больницы №40 поселка Коммунарка.

“От лица моей семьи и моего организма – троекратное ура! “Гвозди бы делать из этих людей…” – написал актер.

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И низкий поклон ВСЕМ , кто трудится в ГКБ-40 пос. Коммунарка! От лица моей семьи и моего организма – троекратное УРА! «Гвозди бы делать из этих людей…».

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 7 Сен 2020 в 6:23 PDT

1 сентября Певцов сообщил, что у него COVID-19. Он заявил, что “золотая рыбка” всегда исполняла его желания, и на этот раз – мечты об отдыхе.

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История моей Золотой рыбки или Бойтесь исполнения желаний своих!

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 1 Сен 2020 в 2:40 PDT

К 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 256 723 человека (+253 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. 

Жертвами COVID-19 стали 891 308 человек (+9 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 251 538 человек. В России 1 027 334 заболевших, 840 997 выздоровевших и 17 818 умерших. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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