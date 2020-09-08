“Блин, ну это слишком”. Модель Кузнецова крупным планом показала грудь 13-го размера
08.09.2020, 9:20, Новости дня
Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото в купальнике. Модель продемонстрировала свою грудь 13-го размера крупным планом.
“Смотрю в светлое будущее”, – написала она.
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Смотрю в светлое будущее)) . @zvezdagramma . #sharm #sharmelsheikh #шармальшейх #шарм #море #красноеморе #redsea
Подписчики прокомментировали снимок.
“Блин, ну это слишком”, – написала vi_ktoriia2660.
“Вы супер женщина, пример для подражания”, – отметила vitalinakrashanovskaia.
Мила Кузнецова была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
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