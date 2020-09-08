“Блин, ну это слишком”. Модель Кузнецова крупным планом показала грудь 13-го размера

08.09.2020, 9:20, Новости дня

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото в купальнике. Модель продемонстрировала свою грудь 13-го размера крупным планом.

“Смотрю в светлое будущее”, – написала она.

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Смотрю в светлое будущее)) . @zvezdagramma . #sharm #sharmelsheikh #шармальшейх #шарм #море #красноеморе #redsea

Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE * (@mila_kuznetsova10) 6 Сен 2020 в 9:24 PDT

Подписчики прокомментировали снимок.

“Блин, ну это слишком”, – написала vi_ktoriia2660.

“Вы супер женщина, пример для подражания”, – отметила vitalinakrashanovskaia.

Мила Кузнецова была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.