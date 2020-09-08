Алексей Навальный призвал ввести санкции против «Северного потока-2»

08.09.2020, 9:02, Разное

Российского оппозиционера Алексея Навального после значительного улучшения состояния вывели из искусственной комы.

Политик пришёл в себя и пообщался с журналистом немецкого издания der Stern. Он рассказал, что сразу почувствовал следы «Новичка» в своём теле, но не успел донести информацию до общественности из-за мгновенной потери сознания.

По словам Навального, санкции против газопровода «Северный поток-2», предложенные руководством ряда европейских стран и Госдепом, будут наиболее правильным решением в сложившейся ситуации, так как максимально накажут Владимира Путина и его окружение, при этом они не настолько болезненны для населения.

– Хочешь травить всех «Новичком» — получай санкции. Сигнал должен быть максимально прост. Россия никогда не будет жить хорошо, пока мы не уничтожим «Газпром». Что россиянам от этого «Северного потока», когда полстраны негазифицировано? Они как топили дровами, так и продолжат. Все деньги оседают в карманах Миллера, Путина и так далее. Когда я буду президентом, разрушу монополию. Нужно несколько поставщиков, которые смогут предлагать наиболее выгодные тарифы для населения, пусть даже иностранные. В Штатах замечательный газ, с молекулами демократии, — сказал в интервью Навальный.