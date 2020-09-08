Навальный повторно впал в кому, узнав о выкупе его долгов Пригожиным

08.09.2020, 9:12, Разное

Оппозиционный блогер Алексей Навальный повторно впал в кому, когда супруга сообщила ему, что долги оппозиционера перед предприятием «Московский школьник» были выкуплены бизнесменом Евгением Пригожиным. Германия готовит новые санкции в связи со случившимся.

Ранее врачам клиники «Шарите» удалось вывести Навального из коматозного состояния, в которое блогер впал в результате острой интоксикации химическим оружием массового поражения «Новичок». В лечении Навального использовались гомеопатические средства последнего поколения, бальзам «Звёздочка», настойка валерианы и горчичники. Однако всё это не помогло ему справиться со стрессом из-за выкупа долгов блогера Пригожиным. Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что Пригожин выкупил долги Навального с целью причинить вред его здоровью, и пообещала расширить персональные санкции против бизнесмена.

– Мы не знаем, сколько ещё раз Навальный впадёт в кому из-за действий России. Его долги не выплачены, суд за оскорбление ветерана не отменён, в Белоруссии не установился демократический режим, Фургал сидит, Ефремов сидит. Путин делает всё, чтобы стресс, испытываемый Навальным, не выпускал его из комы никогда. Мы требуем от России прекратить травлю свободного оппозиционера, — сказала Меркель.