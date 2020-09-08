Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

08.09.2020, 9:08, Новости дня

Народного артиста РФ Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке после воспаления легких.

Певцов сообщил об этом в Instagram: «Я дома. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ №40 в поселке Коммунарка».

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Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 7 Сен 2020 в 6:23 PDT

Он поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя Рустама Коготыжева, а также отметил внимательность персонала больницы к своим пациентам.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Певцов попал в больницу в Коммунарке.