Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке
08.09.2020, 9:08, Новости дня
Народного артиста РФ Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке после воспаления легких.
Певцов сообщил об этом в Instagram: «Я дома. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ №40 в поселке Коммунарка».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Он поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя Рустама Коготыжева, а также отметил внимательность персонала больницы к своим пациентам.
Напомним, в конце августа сообщалось, что Певцов попал в больницу в Коммунарке.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет