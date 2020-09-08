 

Создание гибрида человека и пришельца поможет в освоении космоса

08.09.2020, 8:53, Разное

Ученые высоко оценили возможность создания гибрида человека и пришельца в рамках освоения космического пространства. Компьютерное моделирование показало, что если внеземная жизнь существует, то самым благоприятным исходом после контакта с ней окажется сотрудничество.
Столкновение с внеземным разумом хоть и считается гипотетическим событием, но полностью оно не исключается. При этом существует множество сценариев дальнейшего развития событий, включающих даже конфликт. Однако исследователи полагают, что самым благоприятным вариантом для обеих сторон станет сотрудничество или создание гибрида, способного более эффективно колонизировать космос.

По мнению ученых, у гибрида, полученного путем скрещивания пришельца и человека, может повыситься выживаемость. Однако генетическое скрещивание удастся воспроизвести только в случае схожего строения, ведь пришельцы могут иметь иную биологическую структуру вплоть до того, что основываться она может не на углероде, а, например, кремнии.



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