В Британии оценили российский военный фестиваль «Спасская башня»
08.09.2020, 8:48, Новости дня
Британская газетa Daily Mail опубликовалa репортаж o военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который прошел 6 сентября в подмосковной Кубинке рядом с главным храмом Вооруженных сил России.
Иностранные пользователи положительно оценили фотографии фейерверков и масштаб мероприятия, передает РИА «Новости».
«Молодец, Россия. Далее следует сказать: «Я тоже хочу!», – написал TheLionessRampant.
«Если отбросить политику, это довольно круто», – отметил Yabba_Dabba_Dooo.
«Это впечатляет!!», – признался Turtle88.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.
Фестиваль, посвященный 75-летию окончания войны, должен был пройти с 28 августа по 6 сентября на Красной площади, но его пришлось провести в режиме онлайн из-за запретов массовых мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса.
В 2021 году фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 27 августа по 5 сентября.
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