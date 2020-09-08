 

Новейший самолетный двигатель ПД-14 получил искусственный интеллект

08.09.2020, 8:48, Новости дня

Технологии искусственного интеллекта внедряются в двигатели семейства «ПД», в частности, в двигатель ПД-14 для самолетов МС-21, сообщил директор по производству Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Валерий Теплов.

По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта в систему управления авиационным двигателем является общемировой тенденцией.

«У нас тоже есть такие планы. Они касаются, прежде всего, современных разработок, в частности, двигателей ПД-8, ПД-14, ПД-35. Эксплуатация этих силовых установок будет невозможна без подобных систем – элементов искусственного интеллекта», – передает ТАСС слова Теплова.

Директор по производству ОДК также уточнил, что сегодня газотурбинная установка в процессе полета за 4-6 часов генерирует порядка 2 терабайт информации.

«Эта информация должна где-то храниться, обрабатываться и анализироваться. Безусловно, без искусственного интеллекта эффективное управление такими потоками информации невозможно», – подчеркнул он.

Напомним, в конце марта серийное производство двигателей ПД-14 началось в России.



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