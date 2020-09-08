 

Лукашенко предрекли крах из-за исчезновения оппозиционеров: Он проиграл страну

08.09.2020, 8:43, Разное

Свидетели утверждают, что видели, как Колесникову против ее воли затолкали в автомобиль. По словам очевидцев, неизвестные люди в масках пытались усадить ее в машину с надписью “связь”. Когда 38-летняя активистка сопротивлялась, у нее выпал телефон. Похитители подобрали устройство.

Помимо Колесниковой пропали еще несколько белорусских оппозиционеров – Антон Родненков и Иван Кравцов. Политолог Александр Сосновский считает, что если к этому причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко и его люди, то для него это обернется полным крахом.

“Надеюсь, что к пропаже Колесниковой не имеют отношения люди Лукашенко. В противном случае он проиграл страну”, – уверен специалист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Колесникова, Родненков и Кравцов около 4 часов утра пересекли границу Украины, пройдя через контрольно-пропускной пункт “Александровка”. Журналисты убеждены, что политиков принудили покинуть Белоруссию сотрудники спецслужб. Они отмечают, что ни один из трех оппозиционеров не планировал выезжать за границу, тем более – в такое время суток. Наблюдатели предполагают, что все трое были задержаны по приказу, который отдал Александр Лукашенко или высокопоставленные чиновники силовых ведомств, после чего их вынудили бежать.



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