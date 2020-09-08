 

Самый дорогой футболист мира подхватил коронавирус

08.09.2020, 8:43, Разное

Нападающий клуба ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом COVID-19. Накануне 21-летний бомбардир сдал анализы.

Днем 7 сентября Мбаппе еще тренировался с национальной французской командой, но узнав результаты теста, был вынужден покинуть сборную перед игрой Лиги наций против Хорватии, сообщает “Москва 24”.

По оценке популярного немецкого портала Transfermarkt, молодой нападающий является самым дорогим футболистом команды. Его трансферную стоимость оценивают в 180 миллионов евро.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Мнение: Новые ракеты КНДР угрожают американской ПРО

24.08 / На газопроводе в районе сирийского Дамаска прогремел мощный взрыв

27.07 / Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России

01.07 / Думская комиссия по «вмешательству» объявила о проверке текста «Медузы».

06.08 / Названы рекомендации по отсрочке наступления болезни Альцгеймера

06.08 / В Краснодаре 28-летняя женщина погибла после падения с 16 этажа

21.08 / Мнение: Генералы в пустыне

29.07 / Под Москвой задержали разбившего три машины мужчину

10.07 / В Москве вор обокрал офис, прикрывая лицо картонкой

07.09 / Борис Корчевников поделился найденным мамой снимком из юности со своей дачи в Купавне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска