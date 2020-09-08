 

Звезда «Уральских пельменей» на фоне отсутствия концертов пошел работать электриком

08.09.2020, 8:17, Разное

Андрей Рожков из «Уральских пельменей» в условиях отсутствия работы на сцене решил устроиться электриком. На своей странице в Instagram он пояснил подписчикам, что когда-то в прошлом он получил третий разряд, а теперь во время кризиса решил вспомнить навыки.
Актером Андрей Рожков вместе с коллегами не работал в течение полугода после объявления пандемии. Поэтому он решил подработать, поскольку финансовые издержки никуда не делись, а гонорары от выступления он перестал получать.

На электрика Андрей Рожков учился в УПК (учебно-производственный комбинат). В итоге он стал мастером третьего разряда. Поклонники шоумена попросили его быть осторожным, ведь работа электромонтера сопряжена с большим количеством опасностей.



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