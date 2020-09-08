 

Перемирие на Донбассе. Боевики открывали неприцельный огонь вблизи Каменки – штаб ООС

08.09.2020, 7:55, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка в Донецкой области. Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам”, – говорится в сообщении.

Украинские военные на провокации не ответили, подчеркнули в штабе.

С начала новых суток на участках ответственности украинских подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

“Подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника”, – добавили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 7. September 2020

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиков погиб еще один украинский военнослужащий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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