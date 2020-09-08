Вдовец Валентины Легкоступовой не может найти прах жены

08.09.2020, 7:53, Разное

Третий супруг покойной Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов пожаловался, что ему не удается найти прах своей жены. Родственники перестали с ним общаться, а потому он даже не знает место захоронения праха скончавшейся певицы.

Яхтсмен пытался дозвониться до родственников жены, но те не берут трубку. Теперь Юрий Фирсов вынужден ходить по кладбищам и самостоятельно искать свежие могилы, где могла быть захоронена его супруга. Сам вдовец утверждает, что в смерти Валентины Легкоступовой его вины нет. Но родные исполнительницы уже обратились за помощью к адвокату. Они намереваются засудить его.

Сейчас Юрий Фирсов ждет завершения следствия. Квартира, где он проживал с Валентиной Легкоступовой, опечатана, поэтому у него нет возможности забрать оттуда вещи. Но когда он сможет это сделать, то после сразу же отправится на регату. Вдовец изъявил желание развеять прах покойной супруги на Тенерифе в Испании, но ее родственники категорически против такого решения.