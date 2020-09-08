 

Трамп обещал превратить США «в производственную сверхдержаву»

08.09.2020, 7:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания покончит с экономической зависимостью США от Китая.

Трамп считает, что из-за Китая США «теряют миллиарды долларов», передает «Интерфакс».

Он обещал превратить США «в производственную сверхдержаву».

«Если Байден станет президентом, Китай сможет делать с США все, что захочет», – сказал Трамп, добавив, что Байден «не разбирался в политике, когда был в расцвете сил, а в нынешнем своем состоянии – тем более».

Напомним, Трамп заявил, что запретит федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Ученые доказали, что причиной депрессии является вирус

31.07 / «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс» стартовал с космодрома Байконур

15.07 / В Украине запустят электронный идентификационный код – Федоров

30.07 / Жена Картрайта писала бывшему возлюбленному после смерти рэпера

06.08 / Hill – пора посмотреть правде в глаза — космос превращается в арену военных действий

22.07 / «Грейхаунд»: как Том Хэнкс вышел сухим из Атлантического океана

24.06 / Госдепартамент представил ежегодный доклад по терроризму

05.09 / Die Welt – «самоназначенный президент» Лукашенко успешно избегает санкций

04.09 / Турция и Греция начнут переговоры по урегулированию ситуации в Средиземноморье

22.08 / Тихановская объявила себя символом белорусского протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска