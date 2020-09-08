Трамп обещал превратить США «в производственную сверхдержаву»

08.09.2020, 7:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания покончит с экономической зависимостью США от Китая.

Трамп считает, что из-за Китая США «теряют миллиарды долларов», передает «Интерфакс».

Он обещал превратить США «в производственную сверхдержаву».

«Если Байден станет президентом, Китай сможет делать с США все, что захочет», – сказал Трамп, добавив, что Байден «не разбирался в политике, когда был в расцвете сил, а в нынешнем своем состоянии – тем более».

Напомним, Трамп заявил, что запретит федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай.