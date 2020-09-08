Вакцину от коронавируса решили разделить на детскую и взрослую

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08.09.2020, 7:48, Новости дня

Вакцина против коронавируса будет разной для детей и взрослых, сообщил завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

По его словам, на основе российской вакцины «Спутник V», которая во вторник была выпущена в гражданский оборот, будут производиться две категории препаратов.

«Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная. У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку», – передает РИА «Новости» слова Бутенко.

Он добавил, что «детской» вакциной займутся после завершения этапа массового тестирования на взрослых. Ученый отметил, что при тестировании вакцины для всестороннего исследования должно быть задействовано как можно больше людей всех возрастных и гендерных групп.

На данный момент вакцина показана лицам от 18 до 60 лет.

Во вторник Минздрав сообщил, что «первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)» прошла «испытания по качеству», она «выпущена в гражданский оборот».



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