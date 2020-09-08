Мнение: Отношение жителей России к протестам в Белоруссии
08.09.2020, 7:24, Разное
Исследование ФОМ об отношениях граждан РФ к происходящему в Белоруссии.
Если вкратце, то большинство поддерживает Лукашенко, считает что он в основном действует правильно, а протесты организованы из-за рубежа, но стагнируют или идут на спад.
Вместе с тем, большинство считает, что России не следует активно вмешиваться в происходящее в Белоруссии.
https://media.fom.ru/fom-bd/d352020.pdf – полностью в pdf
Источник: Colonel Cassad
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