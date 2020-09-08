 

Похудевший на 20 кг автор рок-оперы «Юнона и Авось» Рыбников назвал свою болезнь порчей

08.09.2020, 6:53, Разное

Композитор, создавший рок-оперу «Юнона и Авось», Алексей Рыбников пояснил о необычной болезни, которую он связывает с насланной на него порчей. Недуг оказался настолько странным, что устранить его не помогали самые современные лекарства, тогда музыкант обратился за помощью к экстрасенсам.
Об этом Алексей Рыбников пояснил в программе «Судьба человека». Изначально медикам не удавалось установить точный диагноз. Они считали, что у музыканта имеются проблемы с печенью и хотели поставить ему диагноз рак. Лекарства ему не помогали, а в анализах не наблюдалось серьезных отклонений. Однако за время лечения композитор похудел на 20 килограммов.

Музыкант считал, что ему не удастся выздороветь, но помочь ему решил Геннадий Хазанов. Он поспособствовал тому, чтобы Алексея Рыбникова перевели в Боткинскую больницу. А через некоторое время аналогичный недуг поразил супругу, дочь и сына музыканта. Это стало серьезным поводом для обращения к экстрасенсу, который сообщил, что «какой-то поэт» навел на него порчу. При этом Рыбников догадался о его личности, по словам музыканта, «ему вернулась обратка», ведь один его знакомый поэт заболел желтухой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Джоли запретила детям навещать родителей Питта

03.08 / Китайские эксперты: системы ЗРК С-500 смогут даже в космосе сбивать ракеты

25.08 / “Замороженный мозг” как диагноз

26.08 / Мнение: Америке предрекли цветную революцию

08.07 / Мнение: Коронавирус отбраковывает последний след неандертальцев из человечества

28.06 / Россия глазами Ги Зайера: как увидел сражение за Белгород немецкий солдат

19.07 / В Башкирии растет смертность от “неидентифицируемой пневмонии”

02.09 / Образовательные приложения крадут личную информацию для рекламодателей

31.07 / В России начали применять новый метод лечения рака

13.07 / Антиоксиданты в квашеной капусте помогают защититься от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска