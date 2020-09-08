Похудевший на 20 кг автор рок-оперы «Юнона и Авось» Рыбников назвал свою болезнь порчей

08.09.2020, 6:53, Разное

Композитор, создавший рок-оперу «Юнона и Авось», Алексей Рыбников пояснил о необычной болезни, которую он связывает с насланной на него порчей. Недуг оказался настолько странным, что устранить его не помогали самые современные лекарства, тогда музыкант обратился за помощью к экстрасенсам.

Об этом Алексей Рыбников пояснил в программе «Судьба человека». Изначально медикам не удавалось установить точный диагноз. Они считали, что у музыканта имеются проблемы с печенью и хотели поставить ему диагноз рак. Лекарства ему не помогали, а в анализах не наблюдалось серьезных отклонений. Однако за время лечения композитор похудел на 20 килограммов.

Музыкант считал, что ему не удастся выздороветь, но помочь ему решил Геннадий Хазанов. Он поспособствовал тому, чтобы Алексея Рыбникова перевели в Боткинскую больницу. А через некоторое время аналогичный недуг поразил супругу, дочь и сына музыканта. Это стало серьезным поводом для обращения к экстрасенсу, который сообщил, что «какой-то поэт» навел на него порчу. При этом Рыбников догадался о его личности, по словам музыканта, «ему вернулась обратка», ведь один его знакомый поэт заболел желтухой.