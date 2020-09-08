Кобзев пообещал разобраться с исками от Росимущества к жителям острова Ольхон

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08.09.2020, 6:48, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев взял под личный контроль ситуацию с получением жителями острова Ольхон исковых повесток от местного Росимущества, в которых говорится, что их дома построены незаконно и подлежат сносу.

В Instagram местная жительница Татьяна Вокина рассказала, что ей, а также другим жителям деревни Песчаная пришли исковые заявления в суд. В них сказано, что все жители владеют землей незаконно и самовольно построили дома, которые теперь подлежат сносу.

«В иске говорится, что наши дома стоят на землях нацпарка. Сейчас мы ищем любые доказательства, что деревня существовала и существует», – написала Вокина.

В ситуацию вмешался врио главы региона. 

«Правительство Иркутской области и я лично обеспокоены этой историей. Сейчас мы, совместно с федеральным центром, решаем вопрос с тем, чтобы населенные пункты, попадающие на территории Нацпарка, получили наконец право на нормальную жизнь. Пока мы не можем даже дорогу там проложить или школу построить, столько запретов. Но уж совсем немыслимо выселять оттуда людей, которые живут там годами, десятилетиями! Там жили их отцы и матери, бабушки и дедушки. Как это вообще возможно?!» – написал Кобзев в Instagram.

«Во все соответствующие инстанции направлены письма с требованием приостановить иски. Вопрос находится на моем личном контроле. Люди имеют право на свои дома, на спокойную жизнь», – подчеркнул врио губернатора.



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