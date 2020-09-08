США задумались о запрете импорта хлопковой продукции из Китая

08.09.2020, 6:48, Новости дня

Американские власти могут запретить импорт китайской хлопковой продукции, сообщают СМИ.

Служба таможенного и пограничного контроля США может ввести запрет уже во вторник, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Такой шаг связан с мнением США о том, что китайские власти нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Некоторые источники утверждают, что запретить собираются импорт изделий из самого СУАР, другие говорят, что запрет коснется всей китайской хлопковой продукции. Также не исключено, что санкции США коснутся не только самого Китая, но и зарубежных производителей одежды, пользующихся сырьем и продукцией из СУАР.

Напомним, США могут обвинить китайское руководство в геноциде мусульманского меньшинства – уйгуров.

В конце июля США ввели санкции против Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Подчеркивалось, что корпус контролируется властями Пекина, а не Синьцзьян-Уйгурским автономным районом.

Перед этим США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.