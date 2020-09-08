 

США задумались о запрете импорта хлопковой продукции из Китая

08.09.2020, 6:48, Новости дня

Американские власти могут запретить импорт китайской хлопковой продукции, сообщают СМИ.

Служба таможенного и пограничного контроля США может ввести запрет уже во вторник, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Такой шаг связан с мнением США о том, что китайские власти нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Некоторые источники утверждают, что запретить собираются импорт изделий из самого СУАР, другие говорят, что запрет коснется всей китайской хлопковой продукции. Также не исключено, что санкции США коснутся не только самого Китая, но и зарубежных производителей одежды, пользующихся сырьем и продукцией из СУАР.

Напомним, США могут обвинить китайское руководство в геноциде мусульманского меньшинства – уйгуров.

В конце июля США ввели санкции против Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Подчеркивалось, что корпус контролируется властями Пекина, а не Синьцзьян-Уйгурским автономным районом.

Перед этим США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Появились первые фотографии нового Nissan Qashqai

29.08 / Белоруссия назвала «паузу» в отношениях с Украиной вредной для обеих стран

17.08 / Глава МВД Великобритании заявила, что мигранты считают Францию расистской страной

03.08 / В Великобритании ожидают перебои с поставками продовольствия

05.09 / Объявлены цены на модель Subaru Impreza

24.07 / В Харькове с помощью палки ограбили почту

12.07 / Впервые за 20 месяцев прошли переговоры между Сербией и Косово. ЕС хочет, чтобы стороны подписали обязывающий документ

25.07 / После массовых драк в Москве задержаны девять человек

30.07 / Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора арбузов и дынь

27.08 / За незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска