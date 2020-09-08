 

«Это пошлый спектакль»: Племянница Ефремова усомнилась в честности суда

08.09.2020, 6:17, Разное

Племянница российского актера Михаила Ефремова Ольга Ефремова не рассчитывает на честность суда. На своей странице в Instagram-аккаунте она опубликовала сообщение с защитной речью, родственница артиста все еще сомневается в его виновности, поскольку, по ее мнению, доказательств того, что именно Ефремов причастен к аварии, до сих пор нет.
Ольга Ефремова уверена, что все видеозаписи были смонтированы, а их экспертизу никто не проводил. Кроме того, уже с первого дня, когда Михаила Ефремова еще не признали виновным, началась травля невероятных масштабов. Признание своей вины актером его племянница объяснила тем, что он устал от «пошлого спектакля», в который превратился суд, ведь даже качественного расследования никто не проводил.

ДТП со смертельным исходом, которое Михаил Ефремов спровоцировал пьяной ездой, произошло 8 июня. Актер выехал на своем джипе на встречную полосу, где произошло столкновение с фургоном, за рулем которого находился Сергей Захаров. Водителя врачи спасти не смогли. Ефремову приговор огласят 8 сентября, он рискует отправиться в тюрьму на 8 лет.



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