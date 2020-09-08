Мнение: Сын президента Мурси был отравлен неизвестным смертоносным веществом

08.09.2020, 6:00, Разное

Сообщается, что сын свергнутого и умершего в тюрьме президента Египта Мохаммеда Мурси был убит путем отравления неизвестным веществом.

Об этом сообщает катарское издание MME https://www.middleeasteye.net/news/egypt-morsi-son-killed-lethal-substance-lawyers. Согласно ему:

1. Юристы связанные с семьей Мурси получили подтверждение, что младший сын Мурси был убит "смертоносным неизвестным веществом" (был бы "Новичок", наверняка бы выжил, но к сожалению для него, ему вкололи другой яд)

2. 4 сентября 2019 года сын Мурси был доставлен в больницу Гизе, где по официальной версии скончался в возрасте 25 лет от сердечного приступа. Попытки откачать его успеха не имели. В результате, его смерть официально подали как смерть от естественных причин.

3. По версии юристов Мурси, Абдулла Мурси получил смертельную инъекцию и намеренно не доставлялся больницу до тех пор, пока ситуация не стала для него летальной. По их заявлению, власти Египта знали об этом, но молчали.

4. Юридическая группа Guernica 37 также заявила, что считает, что Абдулла Мурси был убит. В качестве возможной причины указываются его обвинения в адрес властей Египта в убийстве своего отца, который летом 2019-го года внезапно умер в зале суда. Абдулла Мурси обвинил в убийстве своего отца двух министров МВД (бывшего и действующего) и нескольких судей.

5. Сам Абдулла Мурси после этих обвинений опасался за свою жизнь, о чем сообщал в том числе и своим британским адвокатам. В качестве подозреваемой в его убийстве указана некая 36-летняя Ранда Али Шакер Али Асран, которая ввела Мурси смертельный яд.

6. Над Асран был устроен тайный суд, а реальные результаты судебно-медицинской экспертизы были скрыты. Также был выявлен факт, что в момент отравления Мурси был не один с Асран, а с еще одним человеком известным как "Мичо", который вместе с Асран притащил умирающего Мурси в больницу. Этого "Мичо" никто не искал и не допрашивал.

7. Авдокаты заявили, что у сына Мурси не было надлежащей охраны, хотя ему она была положена как сыну бывшего главы государства, а "определенные элементы в государстве" были в курсе того факта, что Мурси был отравлен.

8. Сейчас адвокаты семьи Мурси требуют нового независимого расследования обстоятельств убийства сына свергнутого президента.