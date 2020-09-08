Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии
08.09.2020, 5:48, Новости дня
Нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой, сообщила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», – сказал гендиректор ВОЗ, передает ТАСС.
Ранее в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что эпидемия новой коронавирусной инфекции не закончилась.
За минувшие сутки в РФ выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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