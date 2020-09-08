Захарова посчитала смысл поста о визите Вучича в США очевидным и понятным

08.09.2020, 5:48, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась неправильному пониманию ее комментария о визите президента Сербии Александара Вучича в США.

«Мне кажется, на ровном месте не так прочитали мой пост, который был очевидно направлен», – сообщила она в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Захарова считает «странным, что вообще нашли там какой-то другой смысл», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что указывала на «то, как американские партнеры используют различные протокольные уловки», не позволяя «создавать ощущения равноправия в ходе переговоров».

«Странно, что в этом материале увидели какой-то другой смысл. Почему так случилось, я даже не знаю», – сказала официальный представитель МИДа, выразив сожаление в связи с тем, что «это было все прочитано не так, как было написано».

По ее словам, «смысл был, в общем-то, очевиден и понятен».

Напомним, глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич сказал, что ситуация вокруг высказывания Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США исчерпана.