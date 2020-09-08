VOAэкспресс 9 сентября 2020

08.09.2020, 5:30, Новости дня

Алексей Навальный

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

«Недопустимо, что было использовано запрещённое химической оружие. Россия должна провести тщательное прозрачное расследование», – написал Рааб в Твиттере.

Российский оппозиционер Алексей Навальный выведен из медицинской комы и реагирует на речь окружающих, сообщила в понедельник берлинская клиника «Шарите».

Американские эксперты полагают, что подобная операция не могла быть проведена без согласия Кремля, поэтому Россия вряд ли согласится на проведение расследования.

Беларусь

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова утром 7 сентября была похищена неизвестными людьми в центре Минска.

В одиннадцать часов по местному времени перестал отвечать телефон пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова, а также исполнительного секретаря этой структуры Ивана Кравцова. Правоохранительные органы Республики Беларусь на все запросы независимых СМИ отвечали, что у них нет информации по данным инцидентам. Эксперты – о ситуации.

Сотни белорусских демонстрантов сообщают, что их избивали в милиции, и требуют правосудия.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил опасения, что президент Беларуси Лукашенко может лишить страну независимости, подписав соглашение о более глубокой интеграции с Россией.

Тем временем Министерство обороны Беларуси заявило, что с 7 сентября начался очередной этап проверки готовности вооруженных сил страны.

Как белорусские протесты стали одними из самых креативных и поможет ли это победить? Об этом в авторской колонке для программы «Оно вам надо?» рассуждает Ксения Туркова.

Джокович снят с турнира US Open

Сербский теннисист Новак Джокович был снят с турнира US Open после того, как, будучи в раздражении, случайно попал мячом в судью. С женщиной все в порядке, а вот Джокович потеряет все рейтинговые очки и призовые деньги.

Хорошие новости

Фермер Скотт Томпсон, семья которого на протяжении последних 70 лет занимается сельским хозяйством в округе Кеноша, штат Висконсин, решил скрасить непростой год, посадив подсолнухи. Его ферма Thompson Strawberry Farm известна в регионе своей клубникой, малиной и тыквами. В этом году на ферме впервые расцвели подсолнухи. Люди из соседних городов съезжаются посмотреть на 2 миллиона цветов, высаженных на 9 гектарах земли. За 25 долларов можно проехать на ферму на машине, провести на ней время и увезти с собой 10 подсолнухов. «Со временем стало ясно, что пандемия никуда не уходит… Мы подумали, что людям нужно найти способ отвлечься. А это неплохой повод улыбнуться, соблюдая при этом дистанцию», – говорит Томпсон.

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